Verona-Napoli, vietata la trasferta ai residenti in Campania: il motivo

Niente biglietti ai residenti in Campania per la prima di campionato tra Verona e Napoli. Sono attesi 20 mila spettatori per la gara di domenica allo stadio Bentegodi e il questore di Verona, Roberto Massucci, per provare a stemperare il clima, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania.

La decisione di Massucci non è arrivata dal nulla. All’indomani della pubblicazione dei calendari, il questore aveva già espresso preoccupazioni riguardo ai profili di rischio della gara e aveva chiesto all’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive di non consentire la vendita dei biglietti ai gruppi ultras partenopei. La proposta è stata accolta e formalizzata con il provvedimento firmato dal prefetto di Verona.