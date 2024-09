Adriano Galliani si sposa, le prime indiscrezioni: tutti gli invitati al matrimonio

CalcioWeb

Giorno di festeggiamenti per Adriano Galliani. L’amministratore delegato del Monza Calcio sposerà oggi Helga Costa, sua compagna da 13 anni. Per lui si tratta del terzo matrimonio.

La cerimonia in municipio sarà celebrata dal sindaco Paolo Pilotto del Pd. Dopo il fatidico “sì” i circa 200 ospiti si ritroveranno a Villa Gernetto di Lesmo, una villa storica di Gerno, in provincia di Monza e Brianza, costruita nel XVIII secolo, acquistata da Silvio Berlusconi nel 2007.

Tante le celebrità che prenderanno parte alla festa, a partire dai testimoni, che saranno Gigi Marzullo, volto noto della televisione italiana, e Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia.

Gli invitati al matrimonio di Galliani

Al tavolo degli sposi si siederanno Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri, gli altri storici collaboratori del Cavaliere, insieme alla sua ultima compagna Marta Fascina, Flavio Briatore (con sempre al fianco Elisabetta Gregoraci), Diego Della Valle, Gabriele Gravina, Antonio Tajani e Pierferdinando Casini, gli unici due politici di primo piano tra gli invitati.

Al tavolo accanto, insieme a Paolo Berlusconi (tra le altre cose presidente onorario del Monza), ci saranno Fausto e Germana Leali, Luana Ravegnini e il marito Renato Della Valle, e tre generali: Michele Adinolfi e Giuseppe Zafarana (Guardia di Finanza), e Carlo Gualdi (Carabinieri).

Il posto d’onore ovviamente è per il mondo del calcio a cavallo tra Milan e Monza: tra allenatori come Carlo Ancelotti, Max Allegri, Alessandro Nesta, storici dirigenti sportivi come Ariedo Braida, bandiere del Milan come Daniele Massaro, Riccardo Montolivo e Leonardo con la moglie Anna Billò, giornalista sportiva cui chiese di sposarla durante un collegamento tv.

A proposito di giornaliste, ci sarà anche la conduttrice di “Unomattina” Daniela Ferolla con il marito Vincenzo Novari.

Ovviamente folta la delegazione del Monza: oltre a calciatori come il capitano Matteo Pessina e il difensore Pablo Marí, ci saranno il consulente tecnico François Modesto, il direttore sportivo Michele Franco, il direttore operativo Daniela Gozzi, il segretario generale Davide Guglielmetti.

Tra gli altri invitati, il fondatore del MilanLab, il chiropratico Jean-Pierre Meersseman, il re dei vini Giancarlo Aneri, e i coniugi Paolo e Claudia dal Pozzo d’Annone, aristocratici compagni di nuotate a Forte dei Marmi.