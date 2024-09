“Più antijuventino o antifascista?” Ignazio La Russa risponde così

CalcioWeb

Ignazio La Russa è un noto tifoso dell’Inter e si prepara per il super derby della prossima giornata del campionato di Serie A contro il Milan. Il presidente del Senato è stato ospite della seconda puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rai Tre.

Alla domanda del conduttore se si senta più antijuventino o antifascista, La Russa, in collegamento dal suo ufficio a Palazzo Madama, risponde: “lunedì vado a pranzo con Moggi (ex direttore generale della Juventus, ndr). Vuol dire che non sono mai anti, vuol dire che non sono mai anti, sono sempre pro, pro la verità”.