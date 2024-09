Arbitri 5ª Giornata Serie A: chi dirige Juventus-Napoli e Inter-Milan?

CalcioWeb

Annunciati gli arbitri della 5ª giornata di Serie A. Sarà Daniele Doveri di Roma a dirigere il big match di sabato alle 18 tra Juventus e Napoli, mentre per il derby di domenica alle 20.45 tra Inter e Milan è stato designato Maurizio Mariani di Aprilia. La capolista Udinese, invece, domenica alle 18 scenderà in campo all’Olimpico per affrontare la Roma, nella gara che sarà diretta da Ermanno Feliciani di Teramo.

Le designazioni delle altre gare della quinta giornata di Serie A: Cagliari-Empoli (20/09, ore 18.30) Sozza; Hellas Verona-Torino (20/09, ore 20.45) Marinelli; Venezia-Genoa (21/09, ore 15.00) Marchetti; Lecce-Parma (21/09, ore 20.45) Guida; Fiorentina-Lazio (ore 12.30) Marcenaro; Monza-Bologna (ore 15.00) Massa; Atalanta-Como (23/09, ore 20.45) Tremolada.