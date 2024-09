Ascoli, traballa la panchina di Carrera: la situazione

CalcioWeb

Sembrerebbe andare verso l’esonero il tecnico dell’Ascoli, Massimo Carrera, dopo la sconfitta per 2-1 in casa dalla Lucchese. Per la squadra bianconera si tratta della seconda sconfitta in 5 giornate di campionato dopo quella sul campo dell’Entella con lo stesso punteggio.

Già nel post-partita il ds Emanuele Righi aveva usato toni accesi: “Abbiamo dei problemi, questo è evidente, il tempo non è dalla nostra parte. Abbiamo una serie di partite ravvicinate e dobbiamo reagire, stare zitti e pensare solo a lavorare. Voglio dare altro a questa città e penso che la squadra possa fare molto meglio“.