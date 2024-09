Atalanta-Arsenal, il rigore: Raya mostruoso su Retegui | VIDEO

CalcioWeb

Sono in campo Atalanta e Arsenal in una partita di Champions League che non ha bisogno di presentazione. La gara non si è sbloccata nel primo tempo merito di uno strepitoso Carnesecchi.

Nella ripresa Retegui ha sul piede (e sulla testa) il pallone del vantaggio. Al 51′ l’arbitro fischia un calcio di rigore: dal dischetto parte Retegui, il portiere Raya respinge e poi è miracoloso sul colpo di testa dello stesso attaccante.

🚨🚨| David Raya makes a INCREDIBLE double save to deny Mateo Retegui from the penalty spot!! pic.twitter.com/8GYDK0YeL2 — CentreGoals. (@centregoals) September 19, 2024