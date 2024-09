Atalanta-Como, temporale su Bergamo: dall’inizio posticipato ai giardinieri, le tappe fino al rinvio

CalcioWeb

Atalanta-Como a rischio rinvio. Il posticipo del lunedì della 5ª Giornata di Serie A, il cui inizio era previsto per le 20:45, slitta inizialmente di qualche minuto. Il forte maltempo che si è abbattuto su Bergamo ha reso impraticabile il campo del Gewiss Stadium.

Il maltempo non accenna a diminuire

De Roon e Cutrone, capitani delle due squadre, insieme all’arbitro Tremolada, hanno effettuato alcuni check sul terreno di gioco ma il pallone non rimbalza. Squadre negli spogliatoi, per ora non si gioca.

Nuovo check alle 21:15

Atalanta-Como resta a forte rischio rinvio. L’inzio della partita è stato posticipato alle 21:15 per un secondo sopralluogo. Intanto i giardinieri dell’Atalanta stanno provando a bucare il terreno di gioco con dei rastrelli a far defluire l’acqua.

Se smettesse di piovere…

Il terreno del Gewiss Stadium, una volta smesso di piovere, potrebbe anche risultare praticabile nel giro di qualche decina di minuti. Il problema? La pioggia che sta investendo Bergamo questa sera non accenna a diminuire.

Quando l’eventuale recupero?

Atalanta-Como è a forte rischio rinvio. Se la partita dovesse essere rinviata, il recupero potrebbe già avvenire nella giornata di domani.

L’esito del check delle 21:15

La situazione del campo sembra leggermente migliorata, la pioggia però non accenna a diminuire. Nuovo inizio previsto alle 21:45.

La situazione dal Gewiss Stadium

La pioggia continua a scendere copiosa ma le squadre hanno ricevuto l’ok per il riscaldamento: la gara dovrebbe regolarmente iniziare alle 21:45. Speriamo che il campo regga…

Il check delle 21:45: non si gioca

Campo impraticabile, come previsto. L’Atalanta, per bocca del capitano De Roon, ha fatto presente all’arbitro l’impossibilità di giocare, parere condiviso da tutti i calciatori. Anche il direttore di gara ha optato per il rinvio.