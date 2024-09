Atalanta, Gasperini in conferenza: “Arsenal? In campo per vincere”, poi difende De Rossi

CalcioWeb

E’ vigilia di Champions League in casa Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini si prepara per la sfida contro il fortissimo Arsenal. Il tecnico si è presentato ai microfoni dei giornalisti.

“L’obiettivo è quello di stare dentro, sarà difficile nelle prime otto. Per stare tra la nona e la ventiquattresima dobbiamo prendere punti a ogni partita, si inizia con uno scoglio molto duro, ma sarà un’occasione per misurarci”, sono state le prime parole dell’allenatore nerazzurro.

Sul prossimo avversario: “è una squadra che apprezzo molto, è molto compatta e organizzata, è un bell’esempio di calcio, i risultati parlano per loro anche se non sono riusciti a vincere la Premier. Loro favoriti? Mi affido sempre al campo, poi ognuno ha le sue opinioni. Noi abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa League, abbiamo vinto una competizione che mancava da tanti anni. L’Atalanta non deve pensare di essere al pari di queste formazioni, ma l’Atalanta ha sempre giocato per un solo risultato e lo farà anche domani”.

L’esonero di De Rossi

Poi non le manda a dire sull’esonero di Daniele De Rossi: “sono stato molto sorpreso dall’esonero. Ma la situazione è legata a questo mercato che ha portato tanti cambiamenti, il lavoro dell’allenatore diventa difficile, noi siamo stati un mese e mezzo a girarci pollici o ad allenare giocatori che poi sono andati via.

Giocare a calcio non è mettere dentro un numero di giocatori appena arrivati, non è che li butti dentro e fai una squadra. È evidente che la Serie A è iniziata con delle difficoltà un po’ per tutti, mi dispiace perché l’allenatore in questi momenti paga di più”.