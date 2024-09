Atletico Madrid-Real Madrid interrotta: il motivo | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Atletico Madrid-Real Madrid, sfida valevole per la Liga spagnola: si gioca il big match del campionato spagnolo e sono in arrivo indicazioni importanti.

La gara è equilibrata, poi la squadra di Ancelotti passa in vantaggio al 64′ grazie ad un gol di Militao.

Nel finale la gara è stata interrotta. Il motivo? Sono stati lanciati oggetti contro la porta guidata da Courtois.

LA AFICIÓN DEL ATLÉTICO ES UNA VERGÜENZA, QUE BOCHORNO 🤢🤢🤢pic.twitter.com/vCnBOBgyw3 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) September 29, 2024