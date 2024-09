ATP Tokyo, Berrettini si ritira contro Fils: il motivo

CalcioWeb

Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista romano era in campo per il match degli ottavi di finale all’ATP Tokyo ma è stato costretto al ritiro contro Arthur Fils. In vantaggio di un set (6-7 al tie break), il romano è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Il motivo? Il solito problema agli addominali. Dopo un trattamento dello staff medico, il tennista italiano è tornato in campo ma è stato costretto al ritiro. Matteo Berrettini è uscito dal campo tra gli applausi ma visibilmente deluso dopo l’ennesimo problema fisico. Il romano era reduce da un ottimo periodo e da progressi sotto tutti i punti di vista. Fils stacca il pass per i quarti e dovrà vedersela contro Shelton.