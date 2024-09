CalcioWeb

Il Potenza domenica sera a Cerignola potrebbe scendere in campo senza i suoi tifosi al seguito per la 5° giornata di campionato di Serie C.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti inserito la partita tra lucani e pugliesi tra quelle ad alto rischio per l’ordine pubblico e si andrebbe perciò verso il divieto di trasferta per tutti i settori dello stadio ‘Monterisi’ ai tifosi rossoblu.