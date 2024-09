CalcioWeb

Con soli 3 punti in 4 giornate e il pareggio di ieri contro la Cavese acciuffato negli ultimi minuti di gara, torna a rischio la panchina di Michele Pazienza ad Avellino, con lo spettro dell’esonero che si fa sempre più concreto.

In queste ore il club rifletterà sulla necessità o meno di effettuare un cambio in corsa dopo appena quattro giornate di campionato o se la sfida di sabato sera col Latina in casa potrebbe assumere veramente i contorni di ultima spiaggia per il tecnico biancoverde.