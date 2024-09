Avellino nel caos! Squalificato Pazienza e mezzo staff tecnico

CalcioWeb

Arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la partita pareggiata dall’Avellino contro la Cavese. Michele Pazienza non sarà in panchina contro il Latina.

Il tecnico di San Severo, espulso a Cava, salterà la delicata sfida interna contro il Latina “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione“.

Stop di un turno anche per il vice Antonio La Porta, Squalifica per una gara effettiva e ammenda per il preparatore atletico Leandro Zoila.

In virtù delle squalifiche in atto, in panchina contro il Latina potrebbe sedersi il preparatore dei portieri Claudio Rapacioli.