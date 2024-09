Avellino, il presidente D’Agostino rompe il silenzio e lancia un appello

CalcioWeb

Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha fatto visita alla squadra ed al termine della seduta di allenamento di ieri si è fermato con dirigenti, staff tecnico e calciatori. Sui canali ufficiali del club le sue dichiarazioni che ha rivolto ai giocatori.

“Il difficile momento che stiamo vivendo ha generato in tutti noi grande delusione. Non è stato l’inizio di campionato che tutti ci aspettavamo: società, dirigenza, staff, squadra, tifosi e stampa. In questi due giorni ho raccolto gli sfoghi ed i pensieri dell’intera tifoseria nei confronti della quale sono enormemente dispiaciuto sentendomi da sempre parte di essa.

Tuttavia, dopo tre giornate, ritengo che abbiamo il dovere di non gettare tutto alle ortiche, di credere in questa squadra e di spingerla affinché possa uscire già a partire dalla gara di domenica da questa difficile situazione. È questo il messaggio che ho voluto trasmettere ai ragazzi in occasione della ripresa degli allenamenti. Spero e mi auguro che venga raccolto da loro e da tutti voi, perchè soltanto insieme possiamo riprendere il cammino verso il nostro obiettivo.“