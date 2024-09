Avellino, novità Thiago Cionek: reintegrato dopo il cambio allenatore, chi gli lascia il posto?

CalcioWeb

Dopo il ko contro il Latina l’Avellino ha deciso di esonerare Michele Pazienza. La guida tecnica della squadra, per le gare ravvicinate contro Turris e Foggia, sarà affidata a Raffaele Biancolino. Mario Aiello sarà il nuovo direttore sportivo. Dopo le due gare in questione, la società irpina vedrà se tornare sul mercato allenatori o continuare con Raffaele Biancolino.

Intanto, novità anche per quanto riguarda il roster a disposizione del nuovo allenatore. Thiago Cionek, esperto difensore brasiliano attualmente ai margini della rosa, verrà reintegrato. Da capire chi verrà escluso per fargli posto visto che la lista degli irpini è al completo: possibile l’esclusione di Benedetti per una questione puramente di ruolo.