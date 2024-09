Bari-Mantova, Longo: “vittoria meritata. Se ripenso alle 4 precedenti…”

CalcioWeb

“E’ stata una partita che il Bari ha vinto meritatamente. Sapevamo di affrontare una squadra che ci avrebbe costretto a fare delle scelte sulle pressioni offensive. Loro sono molto bravi a trovare l’uomo libero e ad appoggiarsi su Mensah davanti. Però sono molto contento di come la squadra ha interpretato la partita perché ha avuto il coraggio di pressare alta. Abbiamo creato numerose occasioni da gol, concedendo poco a una squadra abituata a creare molto. Mi tengo una bella prestazione della squadra che ha dimostrato crescita contro uno degli avversari più in forma del campionato“.

Il Bari vince e respira, Moreno Longo si tiene stretti tre punti preziosissimi ed elogia la prestazione dei suoi ragazzi nella conferenza stampa che succede al triplice fischio contro il Mantova.

“Era una partita molto delicata. Quando sei obbligato a vincere, non è mai facile fare una prestazione come quella che abbiamo fatto noi. Sono stati bravi i ragazzi a vivere con partecipazione, passione e coraggio i momenti della partita. Se penso alle 4 partite precedenti non era tutto da buttare – aggiunge Longo che sui gol poi spiega – Noi abbiamo bisogno del contributo di tutti. Non possiamo prescindere dall’aiuto di nessuno. Oggi hanno segnato loro, alle prossime segneranno altri. L’importante è che troviamo uomini che abbiano la capacità di decidere queste partite“.

Sull’apporto di Falleti, Longo chiarisce: “è un giocatore che abbiamo voluto, abbiamo insistito per portarlo a Bari. Il mercato nell’ultimo giorno ci ha rinforzato anche per le alternative che abbiamo a disposizione. Sono arrivati giocatori che possono darci una mano, non a caso Falletti e Lella hanno disputato una buona gara e così anche i subentranti. E’ uscito per crampi“.

Mentre su Coli Saco: “è entrato bene, come sono entrati bene anche gli altri. Ma i miei complimenti vanno anche a chi non è entrato. Stiamo cercando di costruire un gruppo forte. Il calcio non è fatto solo di tattica e di tecnica, ma anche di dettagli. I ragazzi li vedo sempre più coesi e compatti e questo ci fa ben sperare“.

Vittoria dedicata ai tifosi: “Noi allenatori viviamo di risultati. Soprattutto ci tenevo per le tante persone di Bari che mi hanno accolto in una maniera anche inaspettata, senza che io avessi dato nulla. Questa è la cosa che mi ha stupito di più e li ringrazio. Anche quando la vittoria non arrivava la gente di Bari mi ha sempre incitato e crede in noi. E’ una crescita di responsabilità che volevamo“, conclude Longo.