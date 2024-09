Baxi SpA diventa Top Partner di Venezia FC: 100 anni di attività nel territorio

CalcioWeb

È pronta a celebrare i suoi 100 anni Baxi Spa, l’azienda veneta leader nel settore del riscaldamento e della climatizzazione residenziale e commerciale che fin dalla sua fondazione, nel 1925, vive in stretta simbiosi con il territorio a cui deve i natali e la sua stessa identità. Una storia di tanto lavoro e continue innovazioni per portare il massimo comfort ambientale nelle abitazioni di tutta Italia e del resto del mondo. Una storia di successi grazie al grande impegno – lavorativo, ambientale e sociale, ma anche allo stretto legame e all’incessante dialogo con la comunità di cui fa parte. È in questo spirito che oggi Baxi annuncia la sua nuova partnership con il Venezia FC, diventando Top Partner.

Per tutta la stagione 2024/25, il logo di Baxi apparirà sul retro delle maglie gara ufficiali della Prima Squadra Venezia FC a partire dalla quarta giornata di campionato, il 14 settembre a San Siro.

Le dichiarazioni

È con grande entusiasmo che Filippo Antonelli – Direttore Sportivo & General Manager Venezia FC – ha dato il benvenuto a Baxi in qualità di Top Sponsor 2024/25, riconoscendo che si tratta di “un passo importante per il Venezia FC, non solo dal punto di vista aziendale, ma anche per i valori condivisi di innovazione, qualità e passione”. Altrettanto positivo il commento del Presidente del Consiglio di Amministrazione Baxi SpA Alberto Favero: “la collaborazione con il Venezia FC ha una duplice valenza per la nostra azienda. Da un lato questa partnership si integra perfettamente con i valori fondanti la nostra strategia (one team, futuro sostenibile, attenzione al cliente) e fin da subito abbiamo riconosciuto nel Venezia FC una condivisione importante. Dall’altro abbiamo scelto il Venezia FC per valorizzare un’eccellenza del territorio che ha saputo nello scorso campionato emergere grazie a un grande lavoro di squadra”.

Chi è Baxi

Baxi, con quasi cent’anni di storia, negli anni ha affinato il know-how nel settore del riscaldamento e della climatizzazione. Green factory innovativa, Baxi è centro di eccellenza nell’attività di progettazione: pioniera dei sistemi ibridi integrati, ha progettato la prima caldaia domestica premiscelata funzionante a idrogeno e realizzato la prima linea produttiva in Europa per le caldaie H2. Azienda con 850 dipendenti e un fatturato di 365 milioni di euro nel 2023, Baxi è ben radicata nel mercato italiano ed esporta i propri prodotti in oltre 70 Paesi.