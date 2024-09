CalcioWeb

Doppia tegola per il Benevento. La società, tramite un comunicato sui propri canali ufficiali, comunica che, a seguito degli esami strumentali effettuati dopo infortunio, Gennaro Acampora e Antonio Ferrara, saranno out per le prossime gare.

Per Acampora, gli esami hanno evidenziato distrazione di primo grado bicipite femorale, mentre per Ferrara, distrazione di primo grado gemello laterale.

I tempi di recupero

I tempi di recupero per entrambi, sono stimati attualmente tra i 15 e i 20 giorni.