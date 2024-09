Bennacer in sedia a rotelle: la FOTO preoccupa i tifosi del Milan

CalcioWeb

Il Milan è in ansia per la condizioni di Ismael Bennacer. Il centrocampista è stato fotografato in aeroporto ad Algeri con le stampelle e su una sedia a rotelle. L’infortunio è grave e il calciatore rischia uno stop lunghissimo.

Il calciatore per indicazione medica non può camminare sul polpaccio infortunato per evitare altri danni e peggiorare la situazione. Bennacer ha perso tutta la prima parte della scorsa stagione per una lesione alla cartilagine del ginocchio destro e adesso, purtroppo, la situazione potrebbe ripetersi.