Bologna e Fiorentina, i bookmakers: “panchine di Serie A a rischio!” E Di Francesco…

L’avvio di stagione di Fiorentina e Bologna non è stato all’altezza e sono già in corso valutazioni dalle dirigenze. Due pari e una sconfitta nelle prime tre giornate della gestione Italiano è il bottino deludente in casa rossoblù.

Siamo solo all’inizio, ma intanto come riporta Agipronews gli analisti di Goldbet e Better sembrano nutrire dubbi sulla permanenza dell’allenatore Vincenzo Italiano: si gioca a 4, infatti, l’ipotesi “esonero/dimissioni” di Italiano entro la fine dell’anno.

La situazione in casa Fiorentina

Non può dormire sereno neanche il suo sostituto sulla panchina della Fiorentina, Raffaele Palladino. I viola sembrano ancora in fase di rodaggio e i tre punti collezionati contro Parma, Venezia e Monza hanno spinto la quota per l’addio anticipato fino a 3,50.

Ancora più a rischio e in lavagna a 1,85 Eusebio Di Francesco, che con il suo Venezia condivide l’ultimo posto con il Como. Nonostante l’avvio a rilento, però, Cesc Fabregas sembra godere ancora della fiducia dei bookie, che lo vedono esonerato o dimissionario a 6.