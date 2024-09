Bologna, nuovo infortunio per Holm: il comunicato del club

CalcioWeb

Brutte notizie in casa Bologna. Come riportato dal sito ufficiale del club felsineo, si è fermato di nuovo per infortunio Emil Holm. Il difensore ex Atalanta, che non ha ancora debuttato con i rossoblu, rischia di rimanere fermo anche nelle prossime settimane.

Il comunicato del club

“Emil Holm ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra: le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente“.

Holm sarà dunque costretto a saltare la prossima giornata di campionato contro il Como alla ripresa: sarà poi da valutare in vista degli impegni successivi.