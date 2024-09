L’orgoglio di Italiano prima dello Shakthar: “il Bologna non farà da comparsa in Champions”

CalcioWeb

“Anche da parte mia c’è grande emozione di fronte alla competizione più prestigiosa. Nei due anni precedenti sono stato protagonista di due finali europee andate male ma quello che conta è il percorso, che dà spunti per migliorare. L’ho detto anche ai ragazzi. Andremo in stadi gloriosi, sarà un percorso bellissimo da vivere con grande orgoglio. Non vogliamo fare le comparse“. È il pensiero espresso dall’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

“In questo momento abbiamo ancora degli alti e bassi: ho visto situazioni in cui abbiamo fatto quello che avevamo provato, altre in cui si è capito che non avevamo ancora ben amalgamato alcuni concetti – aggiunge il tecnico rossoblù -. Io credo che due mesi siano pochi per dare la propria impronta a una squadra, considerando poi i tanti giocatori impegnati con le nazionali e quelli infortunati. Dovremo essere bravi a interpretare al meglio i vari momenti delle partite, iniziando da domani. Questa è una squadra che ha dimostrato in passato che non esistono le partite in casa e quelle fuori: dovremo essere bravi a ricreare questo“.