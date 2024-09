Serie B, cade l’imbattibilità di Inzaghi: Pisa battuto 2-0 dalla Juve Stabia, rosso a Vignato | CLASSIFICA

CalcioWeb

Dopo 6 giornate passate senza sconfitte, cade l’imbattibilità di Pippo Inzaghi. Il suo Pisa, capolista del torneo con 16 punti, frutto di 5 successi e 1 pareggio, è andata incontro al primo ko stagionale per mano della Juve Stabia. Trasferta amara quella in terra campana per la formazione toscana che va sotto al 12′ a causa del gol di Varnier e chiude i primi 45 minuti senza tirare in porta.

Nella ripresa Inzaghi riparte con Angori e Vignato per Toure e Beruatto, ma la situazione non cambia. L’ex tecnico della Reggina si gioca anche i 3 cambi rimasti entro il 74′ con Hojholt per Abildgaard, Arena e Lind per i due Bonfanti. Nulla di fatto. Il cambio azzeccato è quello della Juve Stabia: Artistico per Adorante, con l’attaccante subentrato subito in rete a meno di 10 minuti dal suo ingresso in campo. Al 93′ Vignato si fa espellere chiudendo, con una nota dolente, la giornata amara del Pisa.

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 13 Sassuolo 12 Cesena 11 Juve Stabia 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Brescia 9 Sudtirol 9 Reggiana 9 Modena 8 Sampdoria 8 Palermo 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 Carrarese 4