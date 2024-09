Cagliari, Enel è il nuovo Official Energy Partner: i dettagli dell’accordo

CalcioWeb

Enel è il nuovo Official Energy Partner del Cagliari Calcio e nella stagione sportiva 2024/2025 apparirà su led, maxischermi e backdrop dell’Unipol Domus durante le interviste pre e post-partita. Una collaborazione nel segno della sostenibilità che vedrà, per le prossime due stagioni, il Gruppo elettrico al fianco del Club rossoblù e dei suoi tifosi in tutte le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia. Lo riporta l’Adnkronos.

Il Cagliari Calcio non è solo il simbolo di una città, ma rappresenta un’Isola intera e il suo popolo, e con l’azienda condivide il valore della sostenibilità. La partnership tra Enel e il Cagliari si aggiunge a quella con altri top Club del campionato: Juventus, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e Torino e conferma la posizione del Gruppo come player dell’energia con più partnership nel calcio italiano.