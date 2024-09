CalcioWeb

Cagliari e Napoli sono in campo per la giornata del campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte passa in vantaggio grazie ad un gol realizzato da Di Lorenzo.

Al 25′ la partita è stata interrotta. Il motivo? Si sono verificati brutti episodi tra tifosi con il lancio di oggetti dal settore ospiti. Momenti di tensione a Cagliari. I tifosi hanno iniziato a lanciare anche fumogeni in campo.