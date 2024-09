Calciomercato Bari, blindato Vicari: comunicato e parole del difensore

CalcioWeb

L’avvio di stagione del Bari non è stato di certo entusiasmante ma la squadra è in grado di risollevarsi nel campionato di Serie B. Nel frattempo il club ha ufficializzato un rinnovo.

“SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento, fino a giugno 2027, del rapporto che lega Francesco Vicari al Club biancorosso. Arrivato nell’estate del ’22 il difensore romano ha tagliato il traguardo delle 200 partite in Serie B, 84 indossando la maglia del Bari, ereditando, dopo l’addio al calcio giocato di Valerio Di Cesare, la fascia da Capitano. Felici di continuare insieme Capitano”, si legge sul sito.

Le parole del calciatore

Francesco Vicari: “grande felicità e soddisfazione, una importante dimostrazione di stima e fiducia nei miei confronti. Volevo ringraziare la Società, il Presidente, il Direttore e i miei compagni. Ereditare la fascia da Valerio è stato per me un onore; è di certo una grande responsabilità e lavoro ogni giorno per essere all’altezza del ruolo”.