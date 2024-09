CalcioWeb

Trattativa a sorpresa sul calciomercato del Bari. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il calciatore Andrea D’Errico è vicinissimo al trasferimento negli Emirati Arabi. Il club di Serie B è in trattativa avanzata per il passaggio in prestito del calciatore allo Sporting Dubai.

Con la maglia biancorossa D’Errico ha collezionato 49 presenze in tre stagioni tra Serie C, Serie B e Coppa Italia con 5 gol e 7 assist nel bilancio complessivo. Adesso questa nuova avventura a sorpresa.