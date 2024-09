Calciomercato Bari, ufficiale il ritorno del portiere Marfella

CalcioWeb

Adesso è anche ufficiale: il portiere Davide Marfella torna al Bari. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato pubblicato sul sito.

“SSC Bari comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Davide Marfella (Napoli, 15 settembre 1999); il portiere ha firmato un contratto fino a giugno ’25, indosserà la maglia numero 45.

Marfella è uno dei protagonisti del ritorno in Lega Pro del Bari al termine del campionato ’18-’19; in totale vanta 41 presenze, e 20 clean sheet, con i ‘galletti’ tra il ’18 e il ’21. In bacheca anche una promozione in Lega Pro con la maglia della Vis Pesaro e uno Scudetto vinto con la maglia del Napoli con cui ha anche marcato il suo esordio in Serie A”.