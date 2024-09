Calciomercato, Candreva non è più svincolato: la nuova squadra in Serie A

CalcioWeb

Antonio Candreva, calciatore di grande esperienza e con un passato importante in Serie A, è pronto a rimettersi in gioco. Il giocatore, svincolato dopo l’avventura alla Salernitana, ha raggiunto l’accordo per completare la stagione 2024/2025. Secondo le ultime notizie sarà a breve un calciatore del Genoa.

La squadra di Gilardino è stata condizionata da tantissimi infortuni e la dirigenza ha deciso di correre ai ripari con l’arrivo di un calciatore molto importante anche tecnicamente. Il calciatore sarà a Genova nella prossima settimana per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. L’ex Salernitana dovrebbe essere in ritiro già dalla giornata di mercoledì.