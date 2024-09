CalcioWeb

In attesa del ritorno in campo per il campionato di Serie B, la Cremonese (una candidata alla promozione diretta) ha ufficializzato un movimento di calciomercato in uscita: la cessione dell’attaccante Okereke.

“U.S. Cremonese comunica che il calciatore David Okereke è stato trasferito a titolo temporaneo con diritto di riscatto a Gaziantep Futbol Kulübü”, si legge sul sito del club.