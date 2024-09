Calciomercato Fiorentina, due cessioni in un colpo solo: la nuova squadra di Barak e Brekalo

CalcioWeb

L’avvio di stagione in casa Fiorentina non è stato entusiasmante e sono già in corso valutazioni sulla posizione di Raffaele Palladino. Il tecnico ex Monza non rischia al momento l’esonero ma dovrà cambiare passo già dalle prossime partite.

Nel frattempo la dirigenza ha definito due operazioni in uscita di calciatori fuori dal progetto viola. Secondo le ultime notizie la Fiorentina ha concluso le cessioni del centrocampista Antonin Barak e dell’attaccante Josip Brekalo.

La nuova squadra

La Fiorentina ha raggiunto l’accordo per la doppia cessione con il Kasimpasa, squadra del campionato turco. Le parti hanno trovato l’intesa in prestito con diritto di riscatto per una cifra di circa 9 milioni di euro. I calciatori sono già in città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto.