Calciomercato Fiorentina, Sabiri cambia maglia: la nuova destinazione

Il calciomercato della Fiorentina non è ancora finito. Secondo le ultime notizie il club viola ha definito la cessione di Abdelhamid Sabiri all’Ajman Club, formazione negli Emirati Arabi.

Le parti hanno raggiunto l’accordo in prestito con diritto di riscatto. Per Sabiri si tratta del secondo prestito nel giro di 12 mesi: il primo era stato all’Al Fayha, formazione della Saudi League. In carriera il classe 1996 ha indossato anche le maglie di Siegen, Norimberga, Huddersfield Town, Padeborn, Ascoli e Sampdoria.