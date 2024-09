Calciomercato, deciso il futuro di Joao Pedro: destinazione a sorpresa

CalcioWeb

Colpo di scena sul futuro di Joao Pedro, attaccante con un passato importante in Italia con la maglia del Cagliari. Il calciatore svincolato sul calciomercato è stato in contatto con tante squadre del calcio italiano come Salernitana, Sassuolo, Empoli e Venezia.

Le trattative non sono andate in porto con ogni probabilità per motivi economici o di progetto. Nelle ultime ore la situazione si è sbloccata.

La nuova destinazione

Secondo le ultime notizie Joao Pedro ha raggiunto l’accordo con l’Hull City, squadra della Championship inglese. Il brasiliano naturalizzato italiano ha accettato la destinazione.