Genoa, si cerca il sostituto di Malinovskyi: nel mirino 3 svincolati, uno ha vinto la Champions

Trauma alla caviglia destra, lussazione articolare e frattura del perone. La diagnosi che ha fatto seguito all’infortunio di Ruslan Malinovskyi (VIDEO) ha confermato la gravità delle immagini viste in diretta. Il calciatore si è già operato ma i tempi di recupero sono molto lunghi: il centrocampista ucraino tornerà in primavera.

Il Genoa riapre il proprio calciomercato per sondare la lista degli svincolati alla ricerca di un sostituto di livello. Tre i nomi caldi accostati al ‘Grifone’. Il primo è quello di Antonio Candreva, esterno svincolato dalla Salernitana: l’età non è dalla sua parte, l’esperienza e la qualità sì. Potrebbe giocare esterno ma anche in mezzo al campo in zona avanzata. È un ex Sampdoria.

Il secondo è quello di Viktor Kovalenko, connazionale di Malinovskyi, centrocampista già visto in Italia con le maglie di Empoli e Spezia. Considerato un talento interessante ai tempi dello Shakthar, si è un po’ perso strada facendo e a 28 anni è rimasto senza squadra. Conosce la Serie A, può giocare come mezz’ala o in posizione più avanzata.

L’ultimo nome, il più intrigante, è quello di Rafinha Alcantara, ex calciatore del Barcellona e del PSG con un palmares da fare invidia all’intera Serie A nel quale figurano Campioni, Coppe e una Champions League. A 31 anni, a causa dei continui problemi fisici, è rimasto senza squadra. Ha origini italiane e chissà, ora che le porte delle big europee sono chiuse, magari può aprirsi quella della tanto ipotizzata avventura in Serie A.