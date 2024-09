Calciomercato Inter, definita la cessione di Eddie Salcedo: la nuova squadra

CalcioWeb

L’Inter ha definito la cessione di calciomercato dell’attaccante Eddie Salcedo. La conferma è arrivata direttamente dal club nerazzurro. “Eddie Salcedo si trasferisce a titolo temporaneo all’OFI Crete FC”, si legge sul profilo X del club nerazzurro.

Si tratta di un attaccante classe 2001 in grado di ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo. In carriera ha indossato tante maglie in Italia: Genoa, Verona, Spezia, Bari e Lecco. Nel 2023 l’esperienza all’Eldense, adesso una nuova avventura a sorpresa.