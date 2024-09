Calciomercato Juventus, non solo Djaló: doppia cessione in poche ore

CalcioWeb

Giornata di cessioni sul calciomercato della Juventus. Le trattative sono ancora aperte in Arabia, Turchia e Portogallo con vantaggi importanti anche per le squadre italiane. Il club bianconero ha definito la cessione di Tiago Djaló al Porto.

Un altro calciatore con la valigia in mano è Filip Kostic. Il serbo non rientra più nei piani della Juventus e del tecnico Thiago Motta ed è in trattativa con l’Al-Ittihad per un trasferimento in Arabia Saudita.

I dettagli

Juventus e Al-Ittihad sono in trattativa per definire l’operazione a titolo definitivo. C’è tempo fino a mezzanotte per trovare l’intesa sulla cifra. Ancora tutta da valutare la volontà del calciatore ma le parti sono in contatto per sbloccare l’affare.