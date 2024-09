Calciomercato Juventus, ufficiale un doppio rinnovo

CalcioWeb

La Juventus è in campo per preparare la trasferta contro il Genoa con il chiaro obiettivo di tornare al successo in Serie A dopo gli ultimi pareggi. Nel frattempo la dirigenza ha ufficializzato un doppio rinnovo sul calciomercato.

Il terzo portiere Carlo Pinsoglio ha rinnovato fino al 30 giugno 2026. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale: “La presenza di Carlo Pinsoglio è qualcosa di semplicemente fondamentale per tutti noi. Per lo spogliatoio, per i tifosi, per il Club. E allora siamo felicissimi di annunciare che Pinso continuerà a essere con noi, avendo ancora una volta prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2026”.

Blindato Mbangula

L’attaccante della Juventus Samuel Mbangula ha rinnovato fino al 30 giugno 2028. “Samuel Mbangula, uno dei giovani protagonisti di questo avvio di stagione bianconero, firma il rinnovo di contratto con la Juventus: il calciatore belga ha sottoscritto un accordo che lo legherà alla squadra bianconera fino al 30 giugno 2028”, si legge sempre sul sito dei bianconeri.