Roma, Totti ti boccia: “il mercato? Hanno mischiato tutto”. E su De Rossi…

Il rapporto di Francesco Totti con la Roma è, e sarà, per sempre eterno. L’ex capitano ha i colori giallorossi tatuati sul cuore e quando parla della ‘Magica’ si emoziona sempre. Lo confessa nel corso di un’intervista a Sky Sport nella quale tocca diversi argomenti importanti e, comunque, non risparmia anche qualche critica. Il mercato, per esempio, è rivedibile.

“Quest’anno si sono rinforzate parecchie squadre, soprattutto quelle più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare il mercato più importante. – ha spiegato Totti – Se mi piace il mercato della Roma? Nì, all’ultimo hanno iniziato a mischiare un po’ tutto. Bisogna vedere se hanno avuto ragione, speriamo di sì“.

Ora tocca a De Rossi: “mettere bene in campo i giocatori e trovare la loro migliore condizione. Nell’ultimo mese ci siamo sentiti molto spesso io e lui, gli ho dato consigli così come lui li ha dati a me. È contento di quello che sta facendo, ma ovviamente cerca di fare meglio perché non pensava di partire in questo modo. Ha però la testa per fare una grande annata“.

E sul suo ritorno alla Roma, Totti aggiunge: “un po’ mi manca lavorare nel calcio, ma allo stesso tempo sto bene ugualmente perché ho altre cose da fare. A Roma si parla sempre tanto del mio ritorno, ma poi in realtà non c’è nulla di vero. Nessuno mi ha mai chiamato o cercato, e sinceramente non me lo aspettavo. Nonostante questo siamo tutti felici, anche se i tifosi un po’ meno“.