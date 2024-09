Calciomercato Salernitana, contatti con un club israeliano: i dettagli

CalcioWeb

Il calciomercato della Salernitana non si ferma ed è in corso una trattativa a sorpresa in uscita. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ il Maccabi Haifa ha messo nel mirino Diego Valencia, attaccante cileno.

Il mercato in Israele è aperto entro la giornata di mercoledì e il club dovrà accelerare i tempi per concludere l’operazione. L’attaccante ha manifestato l’intenzione di voler rimanere in granata ma sono in corso valutazioni sul futuro. Le parti sono in contatto per definire l’eventuale formula del trasferimento, probabilmente in prestito.