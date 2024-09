Calciomercato Sestri Levante, doppio arrivo tra gli svincolati: nomi e dettagli

CalcioWeb

L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 pesca dal mercato degli svincolati. La società, sui propri canali ufficiali, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Nahuel Valentini e Francesco Giorno.

I comunicati del club

“L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Francesco Giorno.

Il neo centrocampista centrale corsaro, classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Successivamente ha militato nella Berretti della Pro Patria arrivando in prima squadra, nel triennio 2012-15 totalizza 58 presenze e 3 reti.

Scende in Serie D alla Vis Pesaro nel 2015-16 (25 presenze, 3 reti) facendo ritorno in Lega Pro nella stagione successiva, alla Casertana (35 presenze, 4 gol).

Nel 2017 viene acquistato dal Parma che lo gira in prestito al Modena mentre nel 2018-19 approda al Vicenza, sempre in Lega Pro (16 presenze e 2 gol). Nel campionato successivo divide la stagione tra Monza e gli svizzeri del Chiasso, mettendo insieme 18 presenze complessive.

Nel 2019-20 milita nel Monopoli in Serie C, collezionando 32 presenze. Rimane inizialmente in Puglia (19 presenze, un gol) ma poi si trasferisce all’Alessandria in Serie C, contribuendo al ritorno in B dei grigi con 19 presenze e 1 gol.

Poi indossa le maglie di Triestina, Virtus Francavilla, Piacenza e Albinoleffe nella passata stagione.

In carriera ha totalizzato 275 presenze e 14 gol. Giorno ha firmato un contratto che lo lega all’Unione fino al 30 giugno 2025.”

Il neo difensore centrale corsaro, classe 1988, è cresciuto nelle giovanili del Rosario Central. Con la maglia gialloblu arriva sino alla prima squadra dove gioca 125 partite dal 2007 al 2013. Nel 2013 si trasferisce in Italia al Livorno in Serie A dove gioca 16 partite nel campionato 2013-14.

Dal 2014 al 2017 indossa la casacca dello Spezia per 90 volte in Serie B. Nel 2017 ha una breve parentesi nel Real Oviendo nella Serie B spagnola dove colleziona 7 presenze ma torna in Italia nell’Ascoli dove in Serie B totalizza 37 gettoni tra il 2018 e il 2020.

Nella stagione 2020-21 scende in Serie C con il Padova ma dopo 5 partite torna in cadetteria chiamato dal Vicenza con cui gioca 12 gare. Dal 2021 al 2023 torna a Padova in Serie C dove colleziona 61 presenze mentre nella passata stagione ha indossato per 31 volte la maglia della Spal in Serie C.

Valentini ha firmato un contratto che lo lega all’Unione fino al 30 giugno 2025.“