Calciomercato Sudtirol, contratto da professionista anche per Daniel Theiner

CalcioWeb

Il Sudtirol programma il futuro e nelle ultime ore ha ufficializzato un altro accordo di calciomercato. “L’FC Südtirol è lieto di annunciare che Daniel Theiner ha firmato il suo primo contratto da professionista, legandosi al club biancorosso con un accordo biennale fino al 30 giugno 2026″.

“L’FC Südtirol si congratula con Daniel Theiner per questo importante traguardo e gli augura una carriera ricca di successi e soddisfazioni”, si legge sul sito.

Chi è Daniel Theiner

Nato il 26 febbraio 2004 a Merano, Daniel Theiner, portiere cresciuto nell’Olimpia Holiday Merano, ha mosso i suoi primi passi nel calcio proprio nella squadra della sua città.

Nell’estate del 2017, all’età di 13 anni, si è trasferito al settore giovanile dell’FC Südtirol, aggregandosi alla formazione U14. Negli anni successivi, Theiner ha mostrato un costante sviluppo, fino a guadagnarsi numerose convocazioni come terzo portiere nella rosa della prima squadra durante le stagioni 2020-2021 e 2021-2022 in Serie C.

Il suo percorso di crescita ha conosciuto una tappa significativa nel marzo 2022, quando ha conquistato il prestigioso Torneo di Viareggio con la maglia del Sassuolo, disputando sei delle sette partite del torneo. Nell’estate del 2022, Theiner si è trasferito in prestito proprio al Sassuolo, dove ha giocato sia con la formazione Under 18 che con la Primavera 1. Con i neroverdi emiliani ha vinto per la seconda volta consecutiva il Torneo di Viareggio e ha raggiunto le semifinali dei playoff scudetto con la Primavera 1.

Durante la stagione 2023-2024, sempre in prestito al Sassuolo, Theiner ha ricoperto il ruolo di portiere titolare della formazione Primavera 1, con la quale ha conquistato lo scudetto di categoria, laureandosi campione d’Italia Primavera.