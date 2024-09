Calciomercato Triestina, arriva il rinforzo a centrocampo: nome e dettagli

CalcioWeb

La Triestina comunica un nuovo rinforzo per il centrocampo. La società comunica, tramite una nota ufficiale, l’acquisizione di Sofian Kiyine.

Il comunicato del club

“US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione di Sofian Kiyine. Il centrocampista marocchino con cittadinanza belga, classe ’97, arriva a Trieste con un accordo biennale con opzione per un’ulteriore stagione.

Formatosi calcisticamente in Belgio con lo Standard Liegi, la duttile mezz’ala vanta già importanti esperienze nel nostro Paese in Serie A e in Serie B con le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia. In massima serie ha totalizzato 56 presenze con un gol e un assist, mentre in cadetteria è andato a segno 12 volte in 70 partite, servendo anche 7 assist.

Nelle ultime due stagioni in Serie A belga con la maglia del Leuven, è sceso in campo 29 volte, mettendo a referto 2 reti e 3 assist.“