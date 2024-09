Calciomercato Venezia, voci su Brekalo: la verità di Antonelli

CalcioWeb

Il Venezia è in campo per preparare la sfida del campionato di Serie A contro il Milan. Nel frattempo il ds Filippo Antonelli ha fatto il punto della situazione sulla rosa a disposizione.

“Manca esperienza sulla trequarti? Parlando con il mister, in quella posizione consideriamo Busio. Abbiamo fatto sondaggi, ci sono stati proposti ragazzi come Brekalo, ma in questo momento vogliamo vedere Busio in quella posizione, pensiamo che anche Crnigoj possa fare quel ruolo.

Stiamo valutando anche situazioni vedendo cosa possa esserci in giro, ma in questo momento non vogliamo fare nulla. Come detto ieri poi ogni sforzo dovrà comunque essere approvato dalla società“, ha detto a TuttoVeneziaSport.it: