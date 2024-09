Spezia-Carrarese, la conferenza di mister Calabro e le condizioni di Cavion

CalcioWeb

Trasferta difficile per la Carrarese sul campo dello Spezia, in programma domenica 22 settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia. In conferenza stampa si è presentato mister Antonio Calabro.

“Scenderemo in campo a La Spezia consapevoli delle nostre qualità, con la volontà di replicare l’atteggiamento che si è visto nelle precedenti uscite e certi di aver lavorato bene durante la settimana, sia dal punto di vista tattico che mentale. Rispetteremo i nostri avversari ma senza avere timore nei confronti di chi affronteremo in campo e del clima che ci attenderà allo stadio”.

“Abbiamo lavorato duramente in settimana, con la solita accuratezza ma con l’aggiunta della consapevolezza di chi andrà ad affrontare una sfida particolare che significa una storica rivalità: due realtà differenti che da tanti anni non competono su un campo di calcio. Ho vissuto poco la città durante questa settimana, ma, nonostante ciò, e sebbene il nostro settore ospiti non sia sold-out, so quanto conta per i tifosi questa sfida, e ce lo ricorderanno anche domani, dato il ritrovo previsto nel pomeriggio, in cui sono certo che ci daranno un’ulteriore carica motivazionale e riusciranno a trasmettere ancor di più ai miei ragazzi l’importanza di esprimere in campo un atteggiamento che rispecchi l’autenticità e identità della Carrarese Calcio”.

Le condizioni della squadra

“Cavion ha rimediato una frattura al dito del piede destro, salterà certamente la prossima sfida, dopodiché valuteremo, insieme allo staff medico, le tempistiche necessarie per un adeguato recupero. Falco, invece, sta intraprendendo un programma di allenamento personalizzato, volto al miglioramento della sua condizione fisica, che ha iniziato a dare i primi frutti: anche lui non sarà tra i convocati per La Spezia, ma sono fiducioso sul fatto che presto possa lavorare con la squadra a pieno regime ed essere convocabile. Giovane e Oliana, come il resto della squadra, stanno bene e saranno regolarmente a disposizione”, conclude Calabro.