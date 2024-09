Catanzaro, Iemmello si ferma per infortunio: pronto il sostituto

CalcioWeb

Tegola in casa Catanzaro in vista delle prossime partite del campionato di Serie B. La squadra si prepara per la trasferta di Salerno e le notizie dall’infermeria non sono di certo positive.

L’attaccante Pietro Iemmello, infatti, si è fermato per infortunio a causa di una lesione distrattiva compresa fra il primo e il secondo grado al polpaccio destro. I tempi di recupero sono stati stimati in circa 20 giorni. L’attaccante non potrà prendere parte alle partite contro Salernitana e Modena. In dubbio anche la sfida contro il Bari, in programma dopo la sosta. Al suo posto pronto Filippo Pittarello.