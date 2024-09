Cesena, Tavsan si presenta: caratteristiche, Verona e campionato olandese | VIDEO

CalcioWeb

Il Cesena non si nasconde e punta al massimo risultato possibile. Giornata di presentazione per Elayis Tavsan, attaccante classe 2001 di proprietà del Verona. A fare gli onori di casa è stato il Direttore dell’Area Sportiva del Cesena FC Fabio Artico, che ha affermato: “nato in Olanda nel 2001, Tavsan è cresciuto calcisticamente nello Sparta Rotterdam. È un ragazzo che ho visto personalmente anche in altre mie precedenti esperienze con diverse società.

Arriva in prestito dall’Hellas Verona, è mancino e può giocare sia sulla trequarti che come ala. È un giocatore che secondo noi mancava per dare al mister una possibilità di scelta diversa da quelle che già erano a disposizione. Va a completare il reparto offensivo e crediamo molto in lui: sono sicuro che potrà dare un contributo fondamentale, perché è un giocatore veramente forte”.

Le parole del calciatore

Dopo l’introduzione del direttore Artico, ha preso la parola Elayis Tavsan per rispondere alle domande dei giornalisti presenti: “per le mie caratteristiche mi piace giocare il più possibile vicino alla porta per creare pericoli, cercando di trovare gol ed assist per i miei compagni, ma mi trovo a mio agio anche sulla trequarti, zona nella quale penso di poter fare bene e aiutare la squadra”.

“Verona non è molto distante da Cesena, quindi non è stato un cambio radicale per me. Ovviamente sono città diverse tra loro, ma Cesena mi piace e non vedo l’ora di poterla conoscere meglio. Il fatto di aver trovato van Hooijdonk in gruppo per me è positivo, perché in questi primi giorni mi ha aiutato sotto molti aspetti permettendomi di integrarmi meglio e più velocemente, sono contento di averlo ritrovato qui”.

“Credo in Olanda tutte le squadre cerchino di giocare di più a calcio, mentre qui in Italia c’è più intensità e fisicità: penso che sia questa la differenza principale. Nel campionato olandese ho fatto cose buone e sono convinto di poterle fare anche qui in Italia: grazie all’esperienza con l’Hellas Verona in Serie A, oggi ho maggiore consapevolezza sul calcio italiano e porto con me qui a Cesena il mio vissuto per essere d’aiuto alla squadra”.