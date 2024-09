Cessione Ternana, gli ultras contestano Guida: il comunicato

CalcioWeb

Nonostante la vittoria per 3-0 contro il Pineto nell’ultima gara di campionato, la contestazione degli ultras della Ternana nei confronti del presidente Nicola Guida, dopo le voci di cessione emerse nelle scorse ore con due gruppi, entrambi lussemburghesi,non si è fatta attendere.

“La Ternana è un bene nostro! Della curva, dei tifosi e della città, non di certo del primo avventuriero che arriva, ne prende le redini, per poi rendersi conto che il giocattolo non può permetterselo e allora via a vendere al migliore offerente ” E’ quanto si leggeva in un manifesto appeso allo stadio Liberati a firma degli ultras.

“Viste le voci FONDATE di varie trattative aperte per la cessione della nostra Ternana, e visto che tra varie situazioni serie e fidate che si potrebbero aprire, ad oggi si sta virando verso il nome di Benedetto Mancini solo per qualche spicciolo in più… noi diciamo BASTA! Banditi del calcio che hanno fatto fallire tutte le società dove sono stati non ne vogliamo, né tanto meno vogliamo chi prova a lucrare sulla nostra passione. Faremo di tutto per difendere la nostra Ternana e non permetteremo che si vendi la Ternana a chi non farà il bene di essa. Guida vattene il prima possibile e occhio a chi lasci in mano la nostra vita”.