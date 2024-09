CalcioWeb

Nicola Guida, presidente della Ternana Calcio, tramite una nota sui profili ufficiali della società ha fatto chiarezza sulla cessione della società.

“In merito alle notizie apparse sugli organi di informazione secondo le quali la società starebbe per essere ceduta, attraverso fantomatici incontri presso studi notarili, smentisco categoricamente questa eventualità. Sono in essere trattative per la cessione volte a garantire un futuro solido alla Ternana Calcio“