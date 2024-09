CalcioWeb

Il Cittadella è in ansia in vista della partita del campionato di Serie B contro il Catanzaro. Il tecnico Gorini, infatti, dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza di formazione.

Tra i calciatori che non saranno disponibili per la partita spiccano nomi importanti come Davide Voltan, poi Simone Tronchin, il portiere Elhan Kastrati, Stefano Negro e Andrea Cecchetto, tutti indisponibili per vari problemi fisici.