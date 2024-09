Commisso alza un polverone: le risposte di Casini e Marotta

CalcioWeb

Le parole di Rocco Commisso hanno alzato un polverone. Continuano ad arrivare le reazioni dopo le dichiarazioni del numero uno della Fiorentina. “Dubbi sulle iscrizioni dei club? Sono questioni che riguardano il controllore, quindi la Figc, non i controllati. Sotto questo aspetto ci tengo a dire, anche grazie al contributo della Fiorentina col compianto Joe Barone e anche con gli attuali dirigenti, c’è molta attenzione alla sostenibilità.

È stata la Lega Serie A che ha chiesto e ottenuto una equiparazione dei criteri Uefa per le licenze. Sotto questo aspetto la Lega Serie A è molto attenta”. Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell’assemblea odierna commentando le parole di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che aveva sollevato dubbi sulla regolarità delle iscrizioni al campionato di alcuni club.

La risposta di Marotta

“Ho molto rispetto di Commisso, credo che siano esternazioni non suffragate dai fatti. L’Inter adempie tutti i suoi doveri e criteri finanziari che sia l’Uefa che la Figc ci impongono di rispettare”. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta replica così, a margine del premio ‘Nereo Rocco’ a Coverciano, alle parole del presidente della Fiorentina.

“La griglia delle interessate alla vittoria è la stessa da anni, ci aggiungerei l’Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto e per la posizione acquisita in questi anni. Tra quelli c’è chi vincerà lo scudetto”.